"Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії

17 жовтня Туреччина погодилася призупинити військову операцію на півночі Сирії. Наразі йдеться про "паузу" тривалістю 120 годин. Що про це пишуть світові медіа – у матеріалі 24 каналу.

Про те, що США вдалося переконати Туреччину дозволити курдським "Загонам народної самооборони" (YPG) відвести сили з території Сирії повідомив віцепрезидент США Майк Пенс.

Туреччина тимчасово зупинить операцію "Джерело миру", аби дати змогу силам YPG відійти на безпечну зону (30 км від кордону між Туреччиною та Сирією, – Прим. 24) протягом 120 годин,

– розповів Пенс.

Він додав, що операція "Джерело миру" припинена, допоки відведення курдських сил не буде завершено повністю.

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Цікаво, що перед цим президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що викинув у смітник лист Трампа з проханням зупинити війну.

Одна з умов зазначеної угоди: США будуть утримуватися від введення додаткових санкцій проти Туреччини протягом найближчих п'яти днів перемир'я. Після того, як буде введено постійне припинення вогню, після виходу курдів із "безпечної зони", адміністрація Трампа скасує санкції, оголошені раніше цього тижня.

Ердоган називав три основні цілі операції:

1. Захистити територіальну цілісність Сирії.

2. Охороняти південний кордон Туреччини від терористів, нейтралізуючи загрозу.

3. Сприяти поверненню на батьківщину громадян Сирії, яких вигнали з країни.

З початку бойових дій до 300 тисяч жителів регіону покинули свої будівлі. Є побоювання, що турецька операція може призвести до етнічного очищення місцевого курдського населення.

Туреччина отримала, що хотіла

Як зазначає Al Jazeera, виведення курдів фактично досягає основної мети Туреччини – очищення прикордонної зони від курдських сил. Саме це передусім мотивувало Анкару розпочати кампанію. Згідно з угодою, після того, як курдські сили виведуть із "безпечної зони", Туреччина буде зобов'язана припинити вогонь, але може не виводити свої війська з країни.

Відчувається, що Туреччина вже перемогла в цьому раунді переговорів зі США. YPG наразі "явно в програшній ситуації".

Угода також посилює позицію Туреччини перед візитом Ердогана до Росії на зустріч з президентом Володимиром Путіним, який давно виступає за те, щоб Анкара припинила свою військову присутність у Сирії.

Тут важливим питанням є, чому слід курдам слухати США, якщо вони вже уклали угоду з росіянами? На деяких передових лініях на північному сході Сирії вони стоять пліч-о-пліч у бою з сирійською армією.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу привітав угоду на окремій прес-конференції, але відмовився назвати це "припиненням вогню". Анкара вважає YPG "терористичним" угрупуванням, а Чавушоглу заявив, що "між двома законними сторонами досягнуто припинення вогню".

Тим часом, командувач курдськими загонами Мазлум Абді підтвердив, що його бійці будуть виконувати цю угоду: "Ми зробимо все можливе для успіху угоди про припинення вогню", – заявив він.

Сам Дональд Трамп назвав день, коли уклали цю угоду, "чудовим ​​для цивілізації".

"Поєдинок на дитячому майданчику"

ВВС розпочинає матеріал з цитування Дональда Трампа, який порівнює конфлікт між Туреччиною та Сирією з бійкою між дітьми: "Іноді потрібно дозволити їм трохи побитися, а потім – розвести".

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Однак тут же зазначають: боротьба, здається, продовжується і в п'ятницю, незважаючи на заперечення президента Туреччини. Останній заявив, що курди почали відступати. Але турецькі сили залишаться на північному сході Туреччини, щоб переконатися, що курди "справді виходять".

Угода стосується сирійських земель, які турки захопили за останній тиждень – території, яку вони, зрештою, хочуть зробити "безпечною зоною".

Сирійці та їхні російські прихильники не були за столом переговорів, тому те, як вони реагують, допоможе визначити, чи є угода стійкою. Але поки що це дало туркам те, чого вони намагалися досягти воєнною операцією: зону на сирійському кордоні, яку вони контролюють.

Близько 1700 людей з північного сходу Сирії, в основному це жінки та діти, шукали притулку в сусідньому Іраку останніми днями, цитує видання дані ООН. Майже 500 людей загинули від початку наступу, згідно з даними Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR).



Тисячі сирійців були змушені втікати до сусідніх країн / Getty Images

Боротьба триває

Незважаючи на "припинення вогню", боротьба на кордоні між Сирією та Туреччиною справді триває, пише The Guardian. Повідомляється, зокрема, про артилерійський вогонь та наземні сутички.

Крім того, організація із заборони хімічної зброї заявила, що збирає інформацію щодо можливого використання отрути під час бойових дій.

При цьому видання зазначає: курдські військові керівники та політики неодноразово відкидали турецький план, який охопив би великі курдські міста та частини головного шосе.

Наш народ не хотів цієї війни. Ми вітаємо припинення вогню, але захищатимемося у разі будь-якого нападу... Призупинення вогню – це одне, а капітуляція – інша річ, і ми готові захищатися. Ми не приймемо окупацію півночі Сирії,

– цитує видання одного з курдських політичних лідерів.



Турецькі військові у Сирії / Getty Images

Сирійські демократичні сили (SDF) під керівництвом курдів повідомили CNN, що турецькі військові та сирійські повстанці, які їх підтримують, нанесли удар по низці цивільних районів Рас-ель-Айна, включаючи лікарню.

Ситуація всередині лікарні – катастрофічна. Трьом машинам швидкої допомоги, що належать до курдського Червоного півмісяця, було не дозволено в'їхати, їх обстріляли. Місто повністю оточене, в повітрі і на землі, турецькими військовими.

Угода, яка чітко не визначає межі безпечної зони, забезпечила реалізацію більшості військових цілей Туреччини.

"Призупинення вогню" чи "пауза"?

Foreign Policy також наголошує: через кілька годин після оголошення про домовленість з'явилися повідомлення про те, що Туреччина продовжує нападати на курдські війська та цивільні поселення в прикордонному місті Рас-аль-Айн, очевидно, порушуючи режим припинення вогню.

Зокрема, сирійська сторона повідомляла, що турецькі сили обстріляли курдський медичний конвой та американську організацію, яка намагається потрапити в місто для евакуації поранених мирних жителів.



Ердоган, схоже, опинився у виграшній позиції / Getty Images

Наразі ж "безпечна зона" охоплюватиме територію, яка простягатиметься за 280 миль (приблизно 450 км) від річки Євфрат до кордону з Іраком і 18 миль (близько 30 км) на північ від Сирії.

Деякі нинішні та колишні чиновники США зазначили, що Ердоган отримав головну перемогу – фактично дозвіл розширити кордони Туреччини на територію, яку утримують курди.

Також видання цитує експертів, які запевняють: те, що зробила Туреччина, можна назвати анексією частини Сирії з переміщенням звідти курдського населення. Водночас це є "величезною перемогою для Туреччини і поразкою ІДІЛ".

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Американські військові не будуть задіяні для контролю "безпечної зони". Більш того, збройні сили США вже покинули більшість своїх форпостів на півночі Сирії і їх виведення з території продовжиться.

Турецький уряд наполягає, що угода не є припиненням вогню, а лише "паузою" операції в регіоні, що відображає погляди Анкари на статус сирійських курдів.