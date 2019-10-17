США переконали Туреччину зупинити військову операцію на півночі Сирії

Утім, на жаль, наразі мовиться тільки про тимчасове припинення вогню. США переконали Туреччину дозволити курдам на півночі Сирії відвести свої сили.

Про те, що Туреччина дозволить курдським "Загонам народної самооборони" – YPG – відвести свої сили, заявив віцепрезидент США Майк Пенс 17 жовтня за підсумками переговорів в Анкарі. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

Раніше цього ж дня, 17 жовтня, Ердоган викинув у смітник лист Трампа з проханням зупинити війну

Пенс буквально сказав наступне: "Сьогодні США і Туреччина домовилися про припинення вогню в Сирії. Туреччина тимчасово зупинить операцію "Джерело миру", аби дати змогу силам YPG відійти на безпечну зону протягом 120 годин".

Американський віцепрезидент додав, що "всі дії в рамках операції "Джерело миру" припинять, та й сама операція повністю зупинена" – аж до повного завершення відведення курдських сил.

Коротко про операцію Туреччини проти курдів

Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська. Відкликав попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави".

Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів. Попри бурхливу реакцію міжнародної спільноти, Ердоган запевняв, що нізащо операцію не припинить.

Зауважимо, що курди три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30-40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку). Це найбільший народ світу, який не має власної держави.

Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців. Турки запевняють, що таких біженців на їхніх землях уже чи не чотири мільйони.