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      З Сирії обстріляли територію Туреччини: є загиблі і поранені

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      Сирійські курди обстріляли прикордонні міста у Туреччині
      Сирійські курди обстріляли прикордонні міста у Туреччині / tr.euronews.com

      З території Сирії ракетами та мінометами прицільно обстріляли провінцію Мардін, що у Туреччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних мешканців, ще 12 осіб отримали поранення.

      Управління губернатора провінції вже заявило, що обстріли були спрямовані конкретно на мирних жителів, повідомляє видання Anadolu.

      До слова: Загострення в Сирії: урядові війська рушили на допомогу курдам проти армії Туреччини

      Усіх поранених госпіталізували. Їм надається необхідна медична допомога.

      Лише протягом понеділка, 14 жовтня, курдські бойовики здійнсили 25 мінометних обстрілів, српямованих на турецькі прикордонні війська.

      З чим пов'язані обстріли турецької території?

      Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.

      Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Туреччини Війна Війна у Сирії
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