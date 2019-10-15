Из Сирии обстреляли территорию Турции: есть погибшие и раненые

С территории Сирии ракетами и минометами прицельно обстреляли провинцию Мардин, что в Турции. В результате обстрела погибли двое гражданских жителей, еще 12 человек получили ранения.

Управление губернатора провинции уже заявило, что обстрелы были направлены именно на мирных жителей, сообщает издание Anadolu.

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Всех раненых госпитализировали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Только в течение понедельника, 14 октября, курдские боевики совершили 25 минометных обстрелов, направленных на турецкие пограничные войска.

С чем связаны обстрелы турецкой территории?

Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись вместе с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

Отметим, что пока неизвестно, сколько точно турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.