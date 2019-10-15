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      Из Сирии обстреляли территорию Турции: есть погибшие и раненые

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      Сирийские курды обстреляли приграничные города в Турции
      Сирийские курды обстреляли приграничные города в Турции / tr.euronews.com

      С территории Сирии ракетами и минометами прицельно обстреляли провинцию Мардин, что в Турции. В результате обстрела погибли двое гражданских жителей, еще 12 человек получили ранения.

      Управление губернатора провинции уже заявило, что обстрелы были направлены именно на мирных жителей, сообщает издание Anadolu.

      К слову: Обострение в Сирии: правительственные войска двинулись на помощь курдам против армии Турции

      Всех раненых госпитализировали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

      Только в течение понедельника, 14 октября, курдские боевики совершили 25 минометных обстрелов, направленных на турецкие пограничные войска.

      С чем связаны обстрелы турецкой территории?

      Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись вместе с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

      Отметим, что пока неизвестно, сколько точно турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война в Сирии Война Новости Турции
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