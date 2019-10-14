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      Обострение в Сирии: правительственные войска двинулись на помощь курдам против армии Турции

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      Ситуация вокруг курдов существенно обострилась
      Ситуация вокруг курдов существенно обострилась / Getty Images

      Регулярная армия Сирии по приказу Асада двинулась на север страны – правительство решило помочь курдам в вооруженном противостоянии с Турцией. Сирийских военных поддерживает Россия. В США заявили, что поддерживать курдов не будут.

      Правительственные сирийские войска при поддержке России вошли в город Тал-Тамер в 30 километрах от турецкой границы. А вот США, ранее главный союзник курдов, заявили о выводе своих сил из Сирии. О ситуации в стране рассказали в BBC.

      Читайте также: Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир

      Какие войска участвуют в боевых действиях на севере Сирии

      Турция стремится вытеснить курдов из пограничного региона. В течение 12 и 13 октября турки агрессивно обстреливали регион, контролируемый курдами, а также захватили приграничные города Рас-аль-Айн и Тал-Абъяд.

      Уже погибли более сотни мирных жителей и бойцов с обеих сторон. В ООН говорят о 160 тысячах беженцев.

      Заметим, что регион контролируют курды с 2012 года и с тех пор сирийские правительственные войска туда не заходили. Это было сознательное решение президента Сирии Башара Асада в обмен на поддержку со стороны курдов в противостоянии с повстанцами.

      Трамп повернулся спиной к курдам

      Пентагон решил убрать своих военных из региона, чтобы те не оказались между двумя агрессивными и атакующими армиями. Это вызвало разногласия в международном сообществе, ведь раньше курды и сирийское правительство были союзниками Запада в разгроме Исламского государства.

      Также курды были важным союзником в политическом противостоянии влиянию России и Ирана на Ближнем Востоке.

      Лидеры курдов заявили, что президент США Дональд Трамп очень неожиданно "повернулся спиной", приказав своим войскам выйти из опасного района. Собственно, именно этот шаг, считают курды, открыл путь Турции для вооруженной операции.

      Почему Турция агрессивна к курдам?Курды – в частности, курдистанская Рабочая партия – три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30 – 40 миллионов человек, из которых половина живет именно на стыке Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке).

      Реакция международного сообщества

      Франция, Германия, Великобритания, Испания и даже США призвали Турцию прекратить военную операцию. А Дональд Трамп вообще пригрозил уничтожить турецкую экономику. НАТО обеспокоено, но "Турция – важный член альянса".

      Туреччина
      Турки планируют оттеснить курдов на более 30 километров вглубь Сирии / Фото Getty Images

      Что планирует Турция и Эрдоган

      Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что наступление будет продолжаться, несмотря ни на что и до тех пор, пока турки "не добьются окончательной победы". Эрдоган запланировал оттеснить курдов на 32 километра вглубь Сирии, а на освободившуюся территорию переселить 2 миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

      Поэтому политологи говорят, что такая политика похожа на попытку "этнического очищения местного курдского населения".

      агрессия турции на севере сирии: последние новости
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: НАТО Дональд Трамп Война Новости Турции Новости США Новости России Башар Асад Война в Сирии
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