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      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир

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      Эрдоган утверждает, что операция "принесет мир"
      Эрдоган утверждает, что операция "принесет мир" / Getty Images

      Турция начала военную операцию "Мирная весна" в Сирии. Направлена она против сирийских курдов и имеет целью, в частности, возвращение беженцев из Турции в Сирию. Что известно об операции и может ли новый конфликт, наоборот, обострить гуманитарный кризис в регионе – в материале 24 канала.

      Что произошло?

      9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии, которую назвали "Мирная весна". Направлена ​​она прежде всего против сил сирийских курдов (Отряды народной самообороны – YPG). Последних Анкара называет террористами, ответвлением запрещенной в Турции РПК.

      Рабочая партия Курдистана (РПК) с 1984 года борется за создание курдской автономии на юго-востоке Турции. Террористической организацией ее признают также США и некоторые страны ЕС. Однако YPG отрицают какую-либо связь с РПК.

      Перед этим турецкие военные самолеты и артиллерия нанесли удары по территории, которая удерживается курдами. По данным сирийских чиновников, "досталось" и гражданским районам.

      В частности, как пишет Al Jazeera, Турция обстреляла тюрьмы, где содержатся члены террористической группировки ИГИЛ более 60-ти национальностей. В семи тюрьмах – более 12 тысяч человек, по меньшей мере 4 тысячи из них являются иностранными гражданами. В Сирии это назвали "явной попыткой" помочь им спастись. Турецкая сторона эту ситуацию не комментирует.

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      Издание добавляет, что пока неизвестно, сколько точно турецких военных перебросили на территорию Сирии.

      Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.

      Автономное правительство сирийских курдов отметило, что будет защищать свои территории и объявило всеобщую мобилизацию.

      Для чего это Турции?

      Президент Турции Реджеп Эрдоган заговорил о военной операции еще в конце 2018 года. Однако президент США Дональд Трамп принял решение о выводе из Сирии американских войск. В конце концов Эрдоган перенес свои планы и вернулся к ним только сейчас.

      Эрдоган, как передает Yeni Safak, рассказал о трех основных целях операции:
      1. Защитить территориальную целостность Сирии.
      2. Охранять южную границу Турции от террористов, нейтрализуя угрозу.
      3. Способствовать возвращению на родину граждан Сирии, которых выгнали из страны.

      Турецкое правительство планирует направить 2 млн сирийских беженцев (с 3,6 млн), проживающих на территории страны, в "безопасную зону" в Сирии. И основная задумка Анкары – чтобы в самой Турции была безопасность.

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      Также Эрдоган заверил: Турция имеет право проводить операцию на территории Сирии – страны подписали соответствующее соглашение в 1998 году. Поскольку нынешний режим не принимает меры против РПК, турецкие военные могут преследовать ее представителей, которых сторона называет террористами.

      Турецкие военные планируют оттеснить сирийских курдов-ополченцев на 30 км от своих границ.

      Реакция мирового сообщества

      В США сделку не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии. После того, как наступление таки состоялось, в Штатах сообщили, что разработка закона о санкциях завершилась 9 октября.

      Так, предусмотрено замораживание активов и ограничение выдачи американских виз ряду турецких чиновников, в частности президенту, вице-президенту, министрам обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Кроме того, санкции предусмотрены за покупку Турцией российских ЗРС С-400. Ограничительные меры касаются и энергетического, и оборонного секторов.

      Сирія
      Во время операции погибли по меньшей мере 7 гражданских / Getty Images

      Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не дал Анкаре "зеленый свет" для военного наступления на Сирию. Сам американский лидер Дональд Трамп назвал начало операции "плохой идеей" и заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции. Как отметил Трамп, он намерен сделать что-то "гораздо худшее санкций".

      Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

      Сирія
      Военная операция "Мирная весна" / Getty Images

      Стоит отметить, что Турция является членом Североатлантического договора. А главный приоритет НАТО – обеспечение безопасности стран-членов Альянса.

      Также в ЕС отметили, что маловероятно, что так называемая "безопасная зона" в Сирии будет соответствовать международным критериям возвращения беженцев. Ряд европейских стран призвали провести заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации 10 октября. Арабская лига также объявила экстренную встречу 12 октября в Каире для обсуждения наступления.

      В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель прессслужбы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.

      Причастна ли Россия?

      В Министерстве иностранных дел РФ сообщают, что перед началом военной операции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу разговаривал по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. В сообщении сказано, что они "подробно обсудили процесс сирийского урегулирования". Особое внимание при этом чиновники уделили ситуации на северо-востоке страны.

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      Как пишут российские СМИ, Лавров предложил решить конфликт путем диалога с Дамаском. Кроме того, по его словам, политика США в отношении курдов противоречива и "может всколыхнуть весь Ближний Восток".

      Однако, как отметил в комментарии 24 канала эксперт Майдана иностранных дел Олег Белоколос, пока утверждать, что этот конфликт – на руку России, нельзя.

      Да, есть Иран, есть Турция, есть Россия. Они сражаются за это влияние, но что это дает непосредственно России? Пока ничего. Сирия разрушена. Какие-то проекты экономические там никому не нужны. В стратегическом плане это пока никакой пользы для России не несет,
      – пояснил он.

      Какие могут быть последствия для региона?

      Критики утверждают, что обострение конфликта на севере Сирии может привести к этнической чистке местного курдского населения на севере Сирии, пишет ВВС. Также это рискует завершиться гуманитарной катастрофой, что приведет к волне беженцев, и возрождением ИГИЛ.

      Сейчас тысячи жителей зоны конфликта покидают свои дома. Такая ситуация, вооруженный конфликт, по словам Олега Белоколоса, и способствует тому, что идут беженцы. Однако и сейчас эту часть не контролирует правительство Асада, там фактически безвластие, много незаконных группировок и идет "война всех против всех".

      Сирія
      Турецкие военные в Сирии / Getty Images

      Проблемы для Турции прежде всего в том, что сирийская территория является постоянным источником беженцев и страна уже не справляется с этим наплывом. Поэтому Эрдоган хочет поменять границу и создать вышеупомянутую "безопасную зону" на севере Сирии.

      "Турция пытается там навести какой-то порядок и безопасность. Удастся ли это им? Трудно сказать. На Ближнем Востоке трудно делать какие-то прогнозы. Он стабилен в своей нестабильности", – пояснил Олег Белоколос.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Публикации Новости Турции Реджеп Эрдоган Война в Сирии Статьи
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