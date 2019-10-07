"Уничтожу и разрушу": Трамп пригрозил Турции из-за военных действий в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неправильного поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции. По его словам, Анкаре не стоит "переходить черту".

Трамп утверждает, что уже делал так раньше. Он отметил, что факт "перехода границы" определит его "великая и несравненная мудрость".

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Они вместе с Европой и другими должны следить за задержанными бойцами ИГИЛ ("Исламское государство") и их семьями,

– предупредил американский президент.

Он добавил, что США сделали в регионе "намного больше, чем кто-либо мог ожидать", включая полный захват территории "Исламского государства". По его словам, теперь другие силы должны "защищать свою собственную территорию" в регионе.

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As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Почему возник конфликт между США и Турцией относительно Сирии?

Заявление Трампа прозвучало после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности турецких войск самостоятельно начать военную операцию на северо-востоке Сирии, где Турция и США ранее договорились создать зону безопасности.

По мнению Эрдогана, Вашингтон свое обещание не выполнил. В регионе также находятся силы курдов, которых американцы считают союзниками, а турки – террористами.

Курды объявили, что также стремятся к стабильности в регионе, но готовы к войне и обороне против турецкой армии.

Что известно про войну в Сирии? Война в Сирии разгорелась в 2011 году, когда началась волна мирных протестов против президента страны Башара Асада. Он пришел к власти в 2000 году после смерти своего отца. Позже протесты переросли в полномасштабную войну. Власти Сирии воевали против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур вроде террористического "Исламского государства".



Запад неоднократно обвинял сирийские власти в применении в войне запрещенного, в частности химического, оружия. За эти годы власти Сирии во главе с Асадом удалось вернуть контроль над большей частью территории страны. Ключевую поддержку власти Асада оказывают Россия и Иран. Тем временем США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев. Россия в 2015 году провела воздушную кампанию в поддержку Асада, которая помогла переломить ход войны в пользу власти Сирии. Российские военные чиновники убеждают, что нападения происходят только на "террористов".



В то же время активисты говорят, что от атак регулярно гибнут повстанцы и гражданские. 11 августа стало известно о том, что армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб – последний, который контролировали повстанцы. Во время этого в боях погибли более сотни бойцов с обеих сторон. Всего с начала войны в Сирии погибли более 350 тысяч человек, а города лежат в руинах.