Турция стягивает войска на границу с Сирией: Эрдоган заявил о наступление на курдов

Турция перебрасывает войска и технику к границе с Сирией. Движения в этом направлении начались после заявления Реджепа Эрдогана о наступление на сирийских курдов.

В ночь на воскресенье, 6 октября, в турецкий пограничный город Аккакале на юго-востоке страны прибыли девять грузовиков с военной техникой и автобус с солдатами, сообщает Anadolu.

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Войска и технику перебросили из города Шанлыурфа, где еще в марте 2019 года был открыт командный центр для давно планируемого наступления.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале наступательной операции турецкой армии против курдов к востоку от реки Евфрат в Сирии. По словам президента, в операции примут участие сухопутные войска и авиация.

В ответ курды объявили, что также стремятся к стабильности в регионе, но готовы к войне и обороне против турецкой армии.

Почему Турция начинает операцию против курдов?

Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на Севере Сирии.



Впрочем, после заявления Эрдогана о военной операции президент США Дональд Трамп заявил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил проведение операции против курдов.