13:09
6 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как патриарх Кирилл становится модным. Что Лукашенко подарил Маску
      Вєсті Кремля
      21:10, 5 сентября
      Вести.UA: Что Богдан шепчет Зеленскому. Как Кличко держит удар
      Вєсті.UA
      19:30, 5 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В Сирии взорвалась группа российских офицеров: есть погибшие

      459 Читати новину українською
      В Сирии в результате подрыва на мине умерли трое российских военных
      В Сирии в результате подрыва на мине умерли трое российских военных / novynarnia.com

      В сирийской провинции Идлиб группа из восьми российских военных подорвались на мине. В результате инцидента трое офицеров погибли, а еще двое получили ранения.

      В то же время Минобороны России уверяет, что 4 сентября обошлось без потерь среди россиян в Сирии, сообщают "Ведомости".

      Это следует знать: Россия обстреляла мирное население в Сирии: погибли дети

      Перед инцидентом российская военная группа якобы направлялась в опорный пункт. Впрочем за 30 метров от наблюдательного пункта произошли два взрыва мины ОЗМ-72.

      Арабское издание Al-Masdar предполагает, что взрыв мог быть следствием операции сирийских антиправительственных повстанцев. В частности, бойцов "Национального фронта освобождения Сирии".

      Что известно о войне в Сирии?
      Война в Сирии – вооруженное противостояние между режимом президента Башара аль-Асада и оппозиционными повстанцами. Конфликт начался в 2011 году с массовых демонстраций, которые были частью "арабской весны".

      Разностороннюю поддержку сторонам предоставляют различные государства. Так, Иран и Россия поддерживают режим Асада, а Саудовская Аравия, Турция и США – оппозицию.

      blog_ava
      Ураган "Дориан" на Багамах: погибли 30 человек, среди них дети
      сегодня
      5468
      Теги: Новости России Арабские протесты Война в Сирии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      сегодня , 12:00 Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      Блог Соцмережі 723
      "Кочегарка из Германии" и "рыба Луценко": к каким судьям в Высшем совете правосудия есть вопросы
      сегодня , 11:07 "Кочегарка из Германии" и "рыба Луценко": к каким судьям в Высшем совете правосудия есть вопросы
      Ірина Шиба 88
      "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      5 сентября , 18:00 "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      159
      Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      сегодня , 08:40 Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      Блог Медіа 1368
      Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      5 сентября , 22:00 Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1295
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук