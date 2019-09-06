В Сирии взорвалась группа российских офицеров: есть погибшие
В сирийской провинции Идлиб группа из восьми российских военных подорвались на мине. В результате инцидента трое офицеров погибли, а еще двое получили ранения.
В то же время Минобороны России уверяет, что 4 сентября обошлось без потерь среди россиян в Сирии, сообщают "Ведомости".
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Перед инцидентом российская военная группа якобы направлялась в опорный пункт. Впрочем за 30 метров от наблюдательного пункта произошли два взрыва мины ОЗМ-72.
Арабское издание Al-Masdar предполагает, что взрыв мог быть следствием операции сирийских антиправительственных повстанцев. В частности, бойцов "Национального фронта освобождения Сирии".
Что известно о войне в Сирии?
Война в Сирии – вооруженное противостояние между режимом президента Башара аль-Асада и оппозиционными повстанцами. Конфликт начался в 2011 году с массовых демонстраций, которые были частью "арабской весны".
Разностороннюю поддержку сторонам предоставляют различные государства. Так, Иран и Россия поддерживают режим Асада, а Саудовская Аравия, Турция и США – оппозицию.