У Сирії підірвалася група російських офіцерів: є загиблі

У сирійській провінції Ідліб група з восьми російських військових підірвалися на міні. Внаслідок інциденту троє офіцерів померли, а ще двоє отримали поранення.

Водночас Міноборони Росії запевняє, що 4 вересня обійшлося без втрат серед росіян у Сирії, повідомляють "Ведомости".

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Перед інцидентом російська військова група буцімто прямувала до опорного пункту. Втім через 30 метрів від спостережного пункту трапилися два вибухи міни ОЗМ-72.

Арабське видання Al-Masdar припускає, що вибух міг бути наслідком операції сирійських антиурядових повстанців. Зокрема, бійців "Національного фронту звільнення Сирії".

Що відомо про війну у Сирії?Війна у Сирії – збройне протистояння між режимом президента Башара аль-Асада та опозиційними повстанцями. Конфлікт розпочався у 2011 році з масових демонстрацій, які були частиною "арабської весни".



Різносторонню підтримку сторонам надають різні держави. Так, Іран і Росія підтримують режим Асада, а Саудівська Аравія, Туреччина і США – опозицію.