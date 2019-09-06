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      У Сирії підірвалася група російських офіцерів: є загиблі

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      У Сирії внаслідок підриву на міні померли троє російських військових
      У Сирії внаслідок підриву на міні померли троє російських військових / novynarnia.com

      У сирійській провінції Ідліб група з восьми російських військових підірвалися на міні. Внаслідок інциденту троє офіцерів померли, а ще двоє отримали поранення.

      Водночас Міноборони Росії запевняє, що 4 вересня обійшлося без втрат серед росіян у Сирії, повідомляють "Ведомости".

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      Перед інцидентом російська військова група буцімто прямувала до опорного пункту. Втім через 30 метрів від спостережного пункту трапилися два вибухи міни ОЗМ-72.

      Арабське видання Al-Masdar припускає, що вибух міг бути наслідком операції сирійських антиурядових повстанців. Зокрема, бійців "Національного фронту звільнення Сирії".

      Що відомо про війну у Сирії?Війна у Сирії – збройне протистояння між режимом президента Башара аль-Асада та опозиційними повстанцями. Конфлікт розпочався у 2011 році з масових демонстрацій, які були частиною "арабської весни".

      Різносторонню підтримку сторонам надають різні держави. Так, Іран і Росія підтримують режим Асада, а Саудівська Аравія, Туреччина і США – опозицію.

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      Теги: Війна у Сирії Новини Росії Арабські протести
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