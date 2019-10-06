Туреччина стягує війська на кордон з Сирією: Ердоган заявив про наступ на курдів

Туреччина перекидає війська та техніку до кордону з Сирією. Рухи у цьому напрямку розпочалися після заяви Реджепа Ердогана про наступ на сирійських курдів.

У ніч на неділю, 6 жовтня, до турецького прикордонного міста Аккакале на південному сході країни прибули дев'ять вантажівок із військовою технікою та автобус із солдатами, повідомляє Anadolu.

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Війська та техніку перекинули з міста Шанлиурфа, де ще у березні 2019 року було відкрито командний центр для давно запланованого наступу.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок наступальної операції турецької армії проти курдів на схід від річки Євфрат у Сирії. За словами президента, в операції братимуть участь сухопутні війська та авіація.

У відповідь, курди оголосили, що також прагнуть стабільності в регіоні, але готові до війни та оборони проти турецької армії.

Чому Туреччина починає операцію проти курдів?Ердоган заявив про проведення операції проти сирійських курдів ще у грудні 2018 року. Тоді Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на Півночі Сирії.



Втім після самої заяви Ердогана про військову операцію президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення операції проти курдів.