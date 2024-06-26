Какой же будет погода в первые дни июля, рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

Обратите внимание Где будут интенсивные грозовые дожди и град в ближайшие дни

Погода на начало июля

Синоптик рассказала, стоит ли ждать, что на следующей неделе удержится жара +30 градусов. Отметила, что в начале июля преимущественно будет сохраняться такая же температура. Добавила, что будут идти кратковременные дожди.

Там больше осадков будет. То во время осадков будет ощущаться немного прохлады. Но, если смотреть в целом, то будет сохраняться такая же температура,

– рассказала эксперт.

Диана Кривобок добавила, что теплее всего будет на юге.

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Прогноз до конца июня