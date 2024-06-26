Какой же будет погода в первые дни июля, рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.
Обратите внимание Где будут интенсивные грозовые дожди и град в ближайшие дни
Погода на начало июля
Синоптик рассказала, стоит ли ждать, что на следующей неделе удержится жара +30 градусов. Отметила, что в начале июля преимущественно будет сохраняться такая же температура. Добавила, что будут идти кратковременные дожди.
Там больше осадков будет. То во время осадков будет ощущаться немного прохлады. Но, если смотреть в целом, то будет сохраняться такая же температура,
– рассказала эксперт.
Диана Кривобок добавила, что теплее всего будет на юге.
Смотрите также Непогода наделала беды во Львове: повалены около 100 деревьев, провалился дымоход, повреждена ЛЭП
Прогноз до конца июня
- Синоптик также рассказала, какой будет последняя неделя июня в Украине. Отметила, что в большинстве регионов будет царить погода без осадков.
- "Будет солнечно, тепло", – отметила представительница Укргидрометцентра.
- Также добавила, что в Карпатском регионе в среду и четверг, 26 – 27 июня, будут наблюдаться кратковременные дожди и грозы.
- В столице будет преимущественно без осадков. Будет сохраняться температура до +24, а в конце недели может быть +29 градусов.