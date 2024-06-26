Якою ж буде погода в перші дні липня, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

Зверніть увагу Де будуть інтенсивні грозові дощі і град найближчими днями

Погода на початок липня

Синоптикиня розповіла, чи варто чекати, що наступного тижня утримається спека +30 градусів. Зазначила, що на початку липня переважно зберігатиметься така ж температура. Додала, що йтимуть короткочасні дощі.

Там більше опадів буде. То під час опадів відчуватиметься трохи прохолоди. Але, якщо дивитися в цілому, то зберігатиметься така сама температура,

– розповіла експертка.

Діана Кривобок додала, що найтепліше буде на Півдні.

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