Синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, яка буде погода цього тижня. Також сказав, де очікуються інтенсивні дощі.

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В яких областях прогнозують дощі, грози й град

Експерт писав, що протягом найближчого тижня територія України перебуватиме в умовах підвищеного атмосферного тиску. Через це погода очікується досить стабільною, без різких коливань температури та стихійних явищ.

У західних областях періодичне надходження нестійких повітряних мас балканського походження призведе до випадання грозових дощів, в окремі дні можливі град та шквалисте посилення вітру,

– зазначив Кібальчич.

Загалом температура по Україні очікується близькою до норми. Втім, на Півдні – вищою на 2 – 4 градуси.

Синоптик зазначив, що у вівторок, 25 червня, буде переважно без опадів. Тільки вранці та вдень у північних, а також східних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північної чверті, 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі +12 – +17, вдень +22 – +27, на Півдні подекуди до +31 градуса.

У середу також буде переважно без опадів. Лише вранці та вдень у північних, східних регіонах і Карпатах невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду, на Заході східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +22 – +27. Тим часом на крайньому Півдні до +30 градусів.

У четвер на території України переважно без опадів, але день у Карпатах і на Закарпатті очікуються дощі з грозами, місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер північний, на Заході східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +24 – +29.

У п'ятницю очікується мінлива хмарність, без опадів. Вдень у Карпатах і на Закарпатті дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +24 – +29.

У суботу, 29 червня, по всій Україні опадів не передбачається. Вітер східний / південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +25 – +30.

У неділю утримається тепла та суха погода. Тільки вдень у західній частині грозові дощі, подекуди можливі град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, вдень +28 – +33.