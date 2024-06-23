Де і як довго ще вируватиме негода, чого чекати найближчими днями, передає 24 Канал.
Зверніть увагу В Україні оголосили штормове попередження: негода охопить майже всі області
Скільки ще будуть дощі та грози в Україні
Синоптики прогнозували, що 23 червня у західних, вдень і у північних, центральних та Харківській областях грози. В окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град і шквали 15 – 20 метрів на секунду.
Вночі та вдень у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях значний дощ. Це I рівень небезпечності, жовтий.
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Штормове попередження на 23 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Також синоптики писали, що 24 – 25 червня на Півдні та Сході, у понеділок і в північних областях подекуди знову пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території України без опадів.
Орієнтовний прогноз погоди на 24 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, що за прогнозом на картах, дощі та грози в частині областей, ймовірно, будуть щонайменше до 26 червня. А вже на четвер, 27 червня, опади поки очікуються лише на Закарпатті.
Орієнтовний прогноз погоди на 27 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Чи буде сильна спека найближчими днями
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 23 червня вночі температура повітря +15 – +20 градусів, вдень +29 – +34. Однак, на Заході та Півночі +23 – +28, а найпрохолодніше в Карпатах, зокрема, лише +18 – +23 градуси.
Далі, 24 і 25 червня, вночі +12 – +17 градусів. Вдень +20 – +25. Тільки на Півдні та місцями Сході вночі +16 – +21, вдень +26 – +31.
Погода на липень 2024
- Офіційних прогнозів на другий місяць літа ще не має. Однак, раніше у коментарі 24 Каналу завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України розповіла, якою може бути погода.
- Зокрема, Віра Балабух зазначила, найвища температура очікується саме в липні й першій половині серпня, особливо в південних і південно-східних областях.