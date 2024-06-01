Яким буде літо в Україні, чи чекати аномальної спеки, який місяць буде найтеплішим – в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

До речі Чи буде в червні +40, коли припиняться грози і чи чекати похолодання: інтерв'ю з синоптикинею

Чи буде це літо спекотнішим, ніж зазвичай

Відповідно до оновлених сезонних прогнозів погоди, очікується, що температура повітря влітку буде на 1 – 2 градуси вищою, ніж зазвичай.

"Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях", – зауважила метеорологиня.

Літо буде теплішим, ніж зазвичай / Фото 24 Каналу

Чи буде ще сильне похолодання

Також Віра Балабух розповіла, чи чекати значного похолодання, чи вже збережеться тенденція потепління.

Суттєві та тривалі зниження температури малоймовірні,

– зазначила експертка.

Коли чекати найбільшої спеки

За словами Балабух, найвища температура очікується в липні й першій половині серпня. Особливо в південних і південно-східних областях.

Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

Чи будуть затяжні зливи з грозами і градом

Метеорологиня додала, що в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України ймовірний дефіцит опадів.

Також розповіла, що при посиленні циклонічної діяльності над Європою, до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.

"Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу", – зазначила Балабух.

Не пропустіть Чи можуть в Україні зникнути сніжні зими: метеорологиня здивувала прогнозом

У частині областей можливий дефіцит опадів / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал