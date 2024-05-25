Так, в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у червні 2024-го.

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Прогноз погоди на червень

Середня місячна температура у червні передбачається 19 – 23 градуси, у гірських районах 16 – 19 тепла.

На 1,5 – 2 градуси вище за норму,

– зазначили синоптики.

Додали, що місячна кількість опадів очікується в межах 49 – 90 міліметрів, у Карпатах та місцями на Прикарпатті 117 – 171 міліметра, що в межах норми.

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Коротка кліматична характеристика червня

Середня місячна температура 17 – 22 градуси, у гірських районах 11 – 18 тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря 1 – 9 градусів тепла, у гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3 – 3,4 градуса морозу, на високогір'ї Карпат до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 32 – 38,5 градусів. Втім, в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями 39 – 39,8. Тим часом у гірських районах 25 – 33 тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 39 – 93 міліметри, у Карпатах 101 – 157 (на високогір'ї до 184), у Криму подекуди 28 – 37.

Де будуть опади в найближчі три доби

Синоптики також оприлюднили прогноз на три доби, зокрема, 25 – 27 травня. Зазначили, що в більшості областей переважно без опадів. Тільки вдень суботи у західних, в неділю у південно-східній частині, а впродовж доби понеділка на Півдні місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер буде південно-східний та східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вдень 25 травня у Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі 9 – 11 градусів, вдень 21 – 27 градусів. У неділю на Південному Сході, у понеділок на Півдні країни 17 – 22 градуси.