В яких областях чекати опадів на вихідних 25 – 26 травня, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Де прогнозують опади

Синоптик зазначив, що у найближчі дві доби погоду в більшості регіонів України обумовлюватиме антициклон з центром над Східноєвропейською рівниною. Суттєвих опадів не передбачається.

Лише у західній частині, а також місцями на Півдні пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер переважатиме східної чверті, у південній половині з поривами місцями до 15 – 20 метрів на секунду. На акваторії Азовського моря та у північно-західній частині Чорного моря очікується шторм,

– попередив Кібальчич.

У суботу на Заході вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали.

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Детальний прогноз на суботу

На Заході вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 12 – 17, вдень 24 – 29. Лише в Карпатах вночі 6 – 11, вдень 18 – 23.

На Півночі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 9 – 14, вдень 21 – 26 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі 10 – 15 градусів, вдень 21 – 26 градусів.

На Півдні мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду, місцями пориви, 15 – 20. Вночі 12 – 17 градусів, вдень 22 – 27 градусів.

У східних областях також мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду. На Донбасі вдень подекуди пориви, 15 – 20. Вночі 7 – 12 градусів, вдень 20 – 25 градусів.