В каких областях ждать осадков на выходных 25 – 26 мая, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Где прогнозируют осадки

Синоптик отметил, что в ближайшие двое суток погоду в большинстве регионов Украины будет обусловливать антициклон с центром над Восточноевропейской равниной. Существенных осадков не предвидится.

Только в западной части, а также местами на Юге пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет преобладать восточной четверти, в южной половине с порывами местами до 15 – 20 метров в секунду. На акватории Азовского моря и в северо-западной части Черного моря ожидается шторм,

– предупредил Кибальчич.

В субботу на Западе днем пройдут кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы.

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Детальный прогноз на субботу

На Западе ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди с грозами, местами местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью 12 – 17, днем 24 – 29. Только в Карпатах ночью 6 – 11, днем 18 – 23.

На Севере переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью 9 – 14, днем 21 – 26 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью 10 – 15 градусов, днем 21 – 26 градусов.

На Юге переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7 – 12 метров на секунду, местами порывы, 15 – 20. Ночью 12 – 17 градусов, днем 22 – 27 градусов.

В восточных областях также переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду. На Донбассе днем местами местами порывы, 15 – 20. Ночью 7 – 12 градусов, днем 20 – 25 градусов.