Уже до конца суток 24 мая в соответствующие области придут дожди, грозы и сильные ветры. Подробнее о опасных погодных явлениях – передает 24 Канал.
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Дожди и грозы
В ближайшее время и до конца суток в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях ожидаются грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– предупреждают в ГСЧС.
В соответствующих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.
Где объявлен повышенный уровень опасности / карта Укргидрометцентра
Чрезвычайники отметили, что проинформирован – значит предупрежден, а если предупрежден, то это значит защищен. Там призвали граждан беречь себя.
Какой будет погода 25 мая
- Погода 25 мая все еще будет продолжать радовать украинцев теплом. Однако синоптики прогнозируют по Украине переменную облачность, а днем в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
- Ветер ожидается довольно умеренный, он будет достигать всего 5 – 10 метров в секунду. Однако в Крыму и Приазовье местами порывы ветра будут 15 – 20 метров в секунду.
- Метеорологи ожидают, что ночью температура будет колебаться в пределах 11 – 16 градусов тепла, на востоке, северо-востоке страны и в Карпатах 8 – 13 градусов тепла. А вот днем столбики термометров будут показывать в пределах 22 – 27 градусов тепла.
- Однако стоит отметить, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ближе к выходным вследствие усиления антициклона с северо-востока ожидается незначительное похолодание, а также ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов. Например, в субботу ночью 7 – 12, днем 19 – 24 градуса. В воскресенье ночью 8 – 13, днем также 19 – 24.