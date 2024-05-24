Уже до конца суток 24 мая в соответствующие области придут дожди, грозы и сильные ветры. Подробнее о опасных погодных явлениях – передает 24 Канал.

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Дожди и грозы

В ближайшее время и до конца суток в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях ожидаются грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– предупреждают в ГСЧС.

В соответствующих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

Где объявлен повышенный уровень опасности / карта Укргидрометцентра

Чрезвычайники отметили, что проинформирован – значит предупрежден, а если предупрежден, то это значит защищен. Там призвали граждан беречь себя.

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Какой будет погода 25 мая