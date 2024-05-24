Вже до кінця доби 24 травня у відповідні області завітають дощі, грози та сильні вітри. Детальніше про небезпечні погодні явища – передає 24 Канал.

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Дощі та грози

Найближчим часом і до кінця доби у більшості західних, центральних, південних і Житомирській областях очікуються грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду,

– попереджають у ДСНС.

У відповідних регіонах оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Де оголошено підвищений рівень небезпеки / карта Укргідрометцентру

Надзвичайники наголосили, що поінформований – значить попереджений, а якщо попереджений, то це означає захищений. Там закликали громадян берегти себе.

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Якою буде погода 25 травня