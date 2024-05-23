Так, коли знову чекати зниження температури, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли знову буде похолодання

Експерт зауважив, що нічні заморозки вже повністю відступлять, а вдень температурне тло відповідатиме літнім показникам.

Ближче до вихідних рахунок посилення антициклону з Північного Сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода в більшості південних, східних і центральних регіонів,

– спрогнозував Кібальчич.

У п'ятницю, 24 травня, вночі 9 – 14 тепла. Вдень 20 – 25. На Півдні до +28 градусів.

У суботу вночі 7 – 12, вдень 19 – 24 градуси. У неділю вночі 8 – 13, вдень також 19 – 24.

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