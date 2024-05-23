Так, у низці областей уже оголосили I рівень небезпечності (жовтий). Чого й де саме чекати, як довго буде негода, передає 24 Канал.

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Де саме буде негода

В Укргідрометцентрі оприлюднили попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

До кінця доби 23 травня у північних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях гроза. І рівень небезпечності, жовтий,

– наголосили синоптики.

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В яких областях буде гроза / Скриншот з Укргідрометцентру

Яка буде погода в найближчі три доби

Вночі без опадів, вдень 24 травня на Правобережжі, у вихідні на Заході, в неділю і на Південному Сході подекуди короткочасні дощі, грози.

Вітер східний та південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду, вдень у Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі 11 – 16 градусів, у суботу у східних і північно-східних областях 8 – 13.

Вдень 21 – 26 градусів. Втім, 24 травня на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині до +29. А 26 травня у південно-східній частині 17 – 22 градуси.

Прогноз на літо

Згідно з прогнозами, які дають основні світові кліматичні центри, очікується, що червень в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищий за норму.

Метеорологиня зауважила: "При цьому найбільш аномальною температура може бути на Заході України, а також на Південному Сході".

Водночас сказала, що в червні дуже ймовірний дефіцит опадів на всій території нашої держави.

У липні температура може бути вищою за кліматичну норму на 2 градуси. До речі, саме цей місяць є найспекотнішим на більшості території України.

Віра Балабух наголосила, що загалом це літо очікується тепле, втім, не спекотне, – без значних аномально високих температур повітря.