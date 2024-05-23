Спершу попередження оголосили для Києва, однак згодом синоптики заявили, що грози пройдуть у ще кількох регіонах.

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На Київ суне гроза

В обід 23 травня в Укргідрометцентрі зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища для Київської області.

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 23 травня гроза. І рівень небезпечності, жовтий,

– мовилось в повідомленні.

Принагідно у КМВА закликали людей не боятися звуків грому та бути обережними.

У яких регіонах ще оголосили про загрозу

Пізніше в Укргідрометцентрі повідомили, що до кінця доби гроза пройде у північних, Закарпатській,

Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях гроза.

Важливо! У регіонах оголосили І рівень небезпечності, жовтий.



Де пройдуть грози 23 травня / Укргідрометцентр

Основні правила безпеки під час грози

Перебувайте в приміщенні або знайдіть безпечне закрите місце.

Не паркуйтеся поблизу електроопор та високих дерев.

Тримайтеся якомога далі від металевих парканів і стін, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

Якщо ви на вулиці, забудьте про парасольку, адже метал притягує струм.

Під час грози не можна купатися у водоймах. Струм також може проходити через водопровід, тож утримайтеся від душу, ванни чи миття посуду.

Блискавка може проходити через електричні системи та передавачі радіо- і телезв'язку. Під час грози в приміщенні можна використовувати бездротові або стільникові телефони, однак на вулиці цього робити не слід.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу