Сначала предупреждение объявили для Киева, однако впоследствии синоптики заявили, что грозы пройдут в еще нескольких регионах.
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На Киев надвигается гроза
В обед 23 мая в Укргидрометцентре сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях для Киевской области.
В ближайший час с удержанием до конца дня 23 мая гроза. И уровень опасности, желтый,
– говорилось в сообщении.
Попутно в КГВА призвали людей не бояться звуков грома и быть осторожными.
В каких регионах еще объявили об угрозе
Позже в Укргидрометцентре сообщили, что до конца суток гроза пройдет в северных, Закарпатской,
Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях гроза.
Где пройдут грозы 23 мая / Укргидрометцентр
Основные правила безопасности во время грозы
- Находитесь в помещении или найдите безопасное закрытое место.
- Не паркуйтесь вблизи электроопор и высоких деревьев.
- Держитесь подальше от металлических заборов и стен, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.
- Если вы на улице, забудьте о зонте, ведь металл притягивает ток.
- Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Ток также может проходить через водопровод, поэтому воздержитесь от душа, ванны или мытья посуды.
- Молния может проходить через электрические системы и передатчики радио- и телесвязи. Во время грозы в помещении можно использовать беспроводные или сотовые телефоны, однако на улице этого делать не следует.