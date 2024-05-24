Так, не забути про парасольки варто жителям західних областей. В інших регіонах країни синоптики прогнозують теплу й суху погоду.

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Погода в Україні

За даними синоптиків в суботу, 25 травня, буде мінлива хмарність.

Там зазначили, що вдень у західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. На решті території нашої країни обійдеться без опадів.

Відповідно до прогнозів фахівців, вітер буде східний та південно-східний. Його швидкість буде досить помірною, сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. А в Криму та Приазов'ї подекуди пориви вітру будуть 15 – 20 метрів за секунду

Що ж стосується температурних показників, то вночі вони коливатимуться в межах 11 – 16 градусів тепла, на сході, північному сході країни та в Карпатах 8 – 13 градусів тепла. А ось вдень стовпчики термометрів показуватимуть в межах 22 – 27 градусів тепла.

Яку погоду очікувати на Київщині

Як і на решті території України, на Київщині очікується мінлива хмарність. Також в цьому регіоні не очікується опадів.

Вітер буде південно-східний, пориви якого сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. Вночі показники температури будуть в межах 11 – 16 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У самі столиці вночі термометр показуватиме 13 – 15 градусів тепла, вдень близько 25 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +24...+26,

Ужгород – +25...+27,

Львів – +25...+27,

Івано-Франківськ – +24...+26,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +25...+27,

Луцьк – +24...+26,

Рівне – +24...+26,

Житомир – +24...+26,

Вінниця – +25...+27,

Одеса – +24...+26,

Миколаїв – +25...+27,

Херсон – +25...+27,

Сімферополь – +23...+25,

Кропивницький – +24...+26,

Черкаси – +24...+26,

Чернігів – +23...+25,

Суми – +23...+25,

Полтава – +23...+25,

Дніпро – +24...+26,

Запоріжжя – +24...+26,

Донецьк – +22...+24,

Луганськ – +22...+24,

Харків – +23...+25.



Погода в Україні 25 травня / Карта Укргідрометцентру