Так, не забыть о зонтиках стоит жителям западных областей. В других регионах страны синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду.
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Погода в Украине
По данным синоптиков в субботу, 25 мая, будет переменная облачность.
Там отметили, что днем в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории нашей страны обойдется без осадков.
Согласно прогнозам специалистов, ветер будет восточный и юго-восточный. Его скорость будет достаточно умеренной, будет достигать 5 – 10 метров в секунду. А в Крыму и Приазовье местами порывы ветра будут 15 – 20 метров в секунду
Что же касается температурных показателей, то ночью они будут колебаться в пределах 11 – 16 градусов тепла, на востоке, северо-востоке страны и в Карпатах 8 – 13 градусов тепла. А вот днем столбики термометров будут показывать в пределах 22 – 27 градусов тепла.
Какую погоду ожидать на Киевщине
Как и на остальной территории Украины, на Киевщине ожидается переменная облачность. Также в этом регионе не ожидается осадков.
Ветер будет юго-восточный, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду. Ночью показатели температуры будут в пределах 11 – 16 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В самой столице ночью термометр будет показывать 13 – 15 градусов тепла, днем около 25 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +24...+26,
- Ужгород – +25...+27,
- Львов – +25...+27,
- Ивано-Франковск – +24...+26,
- Тернополь – +24...+26,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +25...+27,
- Луцк – +24...+26,
- Ровно – +24...+26,
- Житомир – +24...+26,
- Винница – +25...+27,
- Одесса – +24...+26,
- Николаев – +25...+27,
- Херсон – +25...+27,
- Симферополь – +23...+25,
- Кропивницкий – +24...+26,
- Черкассы – +24...+26,
- Чернигов – +23...+25,
- Сумы – +23...+25,
- Полтава – +23...+25,
- Днепр – +24...+26,
- Запорожье – +24...+26,
- Донецк – +22...+24,
- Луганск – +22...+24,
- Харьков – +23...+25.
Погода в Украине 25 мая / Карта Укргидрометцентра