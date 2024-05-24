Где будут дожди в ближайшие дни, в каких областях уже пригреет до +29 градусов, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Часть Украины накроют опасные метеорологические явления: где и как долго будет бушевать непогода
В каких областях пройдут дожди
Ночью в Украине без осадков, днем 24 мая на Правобережье, на выходных в западных областях, в воскресенье и на Юго-Востоке местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер восточный и юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью 11 – 16 градусов, в субботу на Востоке и Северо-Востоке 8 – 13, днем 21 – 26 градусов, 24 мая в Одесской, Николаевской и Херсонской области до +29 градусов, 26 мая в юго-восточной части 17 – 22 градуса.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 27 и 28 мая дожди ожидаются в большинстве областей Украины. Впрочем, также кратковременные.
Где будут дожди 24 – 28 мая / Скриншот с Укргидрометцентра
Каким будет лето в Украине
- Ранее метеоролог Вера Балабух рассказывала, что согласно прогнозам, которые дают основные мировые климатические центры, июнь в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше нормы.
- "При этом наиболее аномальной температура может быть на Западе Украины, а также на Юго-Востоке", – отметила эксперт
- Добавила, что в июне очень вероятен дефицит осадков на всей территории Украины.
- В июле температура может быть выше климатической нормы на 2 градуса. Кстати, именно этот месяц является самым жарким на большей части территории Украины.
- "И если мы ожидаем, что средняя за месяц температура воздуха может быть на два градуса выше нормы, то можно предположить, что и в этом году июль, возможно, где-то первая половина августа могут иметь самые высокие температуры воздуха", – сказала Вера Балабух.
- Метеоролог подытожила, что в целом это лето ожидается теплое, впрочем, без значительных аномально высоких температур.