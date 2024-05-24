Де будуть дощі найближчими днями, у яких областях вже пригріє до +29 градусів, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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В яких областях пройдуть дощі

Вночі в Україні без опадів, вдень 24 травня на Правобережжі, на вихідних у західних областях, у неділю й на Південному Сході подекуди короткочасні дощі, грози.

Вітер східний та південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду, вдень в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі 11 – 16 градусів, у суботу на Сході та Північному Сході 8 – 13, вдень 21 – 26 градусів, 24 травня на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині до +29 градусів, 26 травня у південно-східній частині 17 – 22 градуси.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 27 і 28 травня дощі очікуються в більшості областей України. Втім, також короткочасні.

Де будуть дощі 24 – 28 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Яким буде літо в Україні