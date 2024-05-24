По данным Гидрометцентра, до конца суток в большинстве регионов страны объявлен желтый уровень опасности – там ожидаются грозы, местами шквалы 15 – 20 м/с. Это может привести к негативным последствиям для "расшатанной" российскими обстрелами энергосистемы.

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Энергетики готовы к устранению последствий

В западных, центральных, южных и Житомирской областях ожидаются грозы и шквальный ветер в ближайшие часы. В Минэнерго предупредили о возможных последствиях на энергетических предприятиях, отметив, что энергетики готовы к устранению последствий.

Обращаем внимание, что погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в указанных областях страны, но все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае, если такие повреждения возникнут,

– сообщили в Минэнерго.



Где ожидаются грозы / Укргидрометцентр