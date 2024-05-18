Про прогнози на літо розповіла Віра Балабух – кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

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Прогноз погоди на літо

Метеорологиня зауважила, якщо говорити про червень, то відповідно до тих прогнозів, які зараз уже є, їх дають основні світові кліматичні центри, очікується, що перший місяць літа в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищий за норму.

При цьому найбільш аномальною температура може бути на Заході України, а також на Південному Сході,

– зазначила Балабух.

Експертка додала, що в червні дуже ймовірний дефіцит опадів на всій території України. На запитання, який місяць літа буде найспекотніший, зауважила, що згідно з наявними наразі розрахунками, які робляться для кожного місяця та для сезону загалом, і з огляду на прогнозовані аномалії, у липні температура може бути вищою на два градуси за кліматичну норму.

А якщо загалом у нас липень на більшості території України є найспекотнішим місяцем. Саме протягом цього періоду спостерігаються найвищі температури. І якщо ми очікуємо, що середня за місяць температура повітря може бути на два градуси вищою за норму, то можна припустити, що й у цьому році липень, можливо, десь перша половина серпня можуть мати найвищі температури повітря,

– зазначила метеорологиня.

Віра Балабух підсумувала, що загалом літо очікується тепле, але не спекотне, без значних аномально високих температур повітря.

Яка буде погода в найближчі три доби