Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт зауважив, що очікується слабкий вітер, а також комфортна температура.
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Де пройдуть дощі та грози
Кібальчич зазначив, що слабко виражені атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів переважно у західних, північних областях та у Приазов'ї. Окрім того, у більшості областей зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас).
У суботу, 18 травня, на Заході без істотних опадів, тільки в Карпатському регіоні та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 4 – 9 тепла, вдень 17 – 23 градуси. Втім, у Карпатах та на Прикарпатті до 13 – 18 тепла.
На Півночі вночі без істотних опадів, вдень також очікуються короткочасні дощі, подекуди прогримлять грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі 7 – 12 тепла, вдень 18 – 23.
У центральних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 7 – 12 тепла, вдень теж 18 – 23.
На Півдні вночі без істотних опадів, вдень подекуди короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 5 – 10 тепла, вдень 17 – 22.
На Сході подекуди невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 5 – 10 тепла, вдень 17 – 22 градуси.
Яка буде погода в неділю
- У неділю, 19 травня, на Заході мінлива хмарність, без опадів. Тільки в Карпатському регіоні вдень невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі 4 – 9 тепла, вдень вже 20 – 25 градусів.
- На Півночі також мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 7 – 12 тепла, вдень 20 – 25.
- У центральних областях буде без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі 7 – 12 тепла, вдень 19 – 24.
- У південних областях і в Криму переважно без опадів, тільки вранці та вдень у Приазов'ї короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 12 – 17, вдень 19 – 24.
- На Сході подекуди невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 5 – 10 тепла, вдень 18 – 23.