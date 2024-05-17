Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт отметил, что ожидается слабый ветер, а также комфортная температура.

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Где пройдут дожди и грозы

Кибальчич отметил, что слабо выраженные атмосферные фронты станут причиной кратковременных дождей преимущественно в западных, северных областях и в Приазовье. Кроме того, в большинстве областей будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности (5 класс).

В субботу, 18 мая, на Западе без существенных осадков, только в Карпатском регионе и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью 4 – 9 тепла, днем 17 – 23 градуса. Впрочем, в Карпатах и на Прикарпатье до 13 – 18 тепла.

На Севере ночью без существенных осадков, днем также ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура ночью 7 – 12 тепла, днем 18 – 23.

В центральных областях ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью 7 – 12 тепла, днем тоже 18 – 23.

На Юге ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью 5 – 10 тепла, днем 17 – 22.

На Востоке местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью 5 – 10 тепла, днем 17 – 22 градуса.

Какая будет погода в воскресенье