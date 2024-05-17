Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако солнце также будет пробиваться сквозь них. Местами возможны грозы.

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Какой будет погода в Украине

На Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве районов Левобережья, днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Синоптики также прогнозируют ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса. В то же время в Карпатах ночью +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области будет облачно с прояснениями, однако без осадков️ Синоптики также предусматривают ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха в Киевской области ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23 градуса. В то же время в Киеве ночью около +10°, днем +21...+23 градуса.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +19...+21,
  • Ужгород – +20...+22,
  • Львов – +20...+22,
  • Ивано-Франковск – +20...+22,
  • Тернополь – +20...+22,
  • Черновцы – +19...+21,
  • Хмельницкий – +19...+21,
  • Луцк – +20...+22,
  • Ровно – +20...+22,
  • Житомир – +20...+22,
  • Винница – +20...+22,
  • Одесса – +18...+20,
  • Николаев – +20...+22,
  • Херсон – +19...+21,
  • Симферополь – +19...+21,
  • Кропивницкий – +20...+22,
  • Черкассы – +20...+22,
  • Чернигов – +19...+21,
  • Сумы – +19...+21,
  • Полтава – +20...+22,
  • Днепр – +20...+22,
  • Запорожье – +20...+22,
  • Донецк – +20...+22,
  • Луганск – +18...+20,
  • Харьков – +19...+21.

Прогноз погоды на 18 мая
Прогноз погоды на 18 мая / Укргидрометцентр