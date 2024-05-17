Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак сонце також буде пробиватись крізь них. Місцями можливі грози.
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Якою буде погода в Україні
На Закарпатті, Прикарпатті і в більшості районів Лівобережжя, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті територій без опадів.
Синоптики також прогнозують вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде +7...+12 градусів, вдень +18...+23 градуси. Водночас у Карпатах вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+17 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області буде хмарно з проясненнями, однак без опадів️ Синоптики також передбачають вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря у Київській області вночі +6...+11 градусів, вдень +18...+23 градуси. Водночас у Києві вночі близько +10°, вдень +21...+23 градуси.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +19...+21,
- Ужгород – +20...+22,
- Львів – +20...+22,
- Івано-Франківськ – +20...+22,
- Тернопіль – +20...+22,
- Чернівці – +19...+21,
- Хмельницький – +19...+21,
- Луцьк – +20...+22,
- Рівне – +20...+22,
- Житомир – +20...+22,
- Вінниця – +20...+22,
- Одеса – +18...+20,
- Миколаїв – +20...+22,
- Херсон – +19...+21,
- Сімферополь – +19...+21,
- Кропивницький – +20...+22,
- Черкаси – +20...+22,
- Чернігів – +19...+21,
- Суми – +19...+21,
- Полтава – +20...+22,
- Дніпро – +20...+22,
- Запоріжжя – +20...+22,
- Донецьк – +20...+22,
- Луганськ – +18...+20,
- Харків – +19...+21.
Прогноз погоди на 18 травня / Укргідрометцентр