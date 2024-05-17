Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак сонце також буде пробиватись крізь них. Місцями можливі грози.

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Якою буде погода в Україні

На Закарпатті, Прикарпатті і в більшості районів Лівобережжя, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті територій без опадів.

Синоптики також прогнозують вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде +7...+12 градусів, вдень +18...+23 градуси. Водночас у Карпатах вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+17 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області буде хмарно з проясненнями, однак без опадів️ Синоптики також передбачають вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря у Київській області вночі +6...+11 градусів, вдень +18...+23 градуси. Водночас у Києві вночі близько +10°, вдень +21...+23 градуси.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +19...+21,
  • Ужгород – +20...+22,
  • Львів – +20...+22,
  • Івано-Франківськ – +20...+22,
  • Тернопіль – +20...+22,
  • Чернівці – +19...+21,
  • Хмельницький – +19...+21,
  • Луцьк – +20...+22,
  • Рівне – +20...+22,
  • Житомир – +20...+22,
  • Вінниця – +20...+22,
  • Одеса – +18...+20,
  • Миколаїв – +20...+22,
  • Херсон – +19...+21,
  • Сімферополь – +19...+21,
  • Кропивницький – +20...+22,
  • Черкаси – +20...+22,
  • Чернігів – +19...+21,
  • Суми – +19...+21,
  • Полтава – +20...+22,
  • Дніпро – +20...+22,
  • Запоріжжя – +20...+22,
  • Донецьк – +20...+22,
  • Луганськ – +18...+20,
  • Харків – +19...+21.

Прогноз погоди на 18 травня
Прогноз погоди на 18 травня / Укргідрометцентр