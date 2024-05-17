Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак сонце також буде пробиватись крізь них. Місцями можливі грози.

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Якою буде погода в Україні

На Закарпатті, Прикарпатті і в більшості районів Лівобережжя, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті територій без опадів.

Синоптики також прогнозують вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде +7...+12 градусів, вдень +18...+23 градуси. Водночас у Карпатах вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+17 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області буде хмарно з проясненнями, однак без опадів️ Синоптики також передбачають вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря у Київській області вночі +6...+11 градусів, вдень +18...+23 градуси. Водночас у Києві вночі близько +10°, вдень +21...+23 градуси.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +19...+21,

Ужгород – +20...+22,

Львів – +20...+22,

Івано-Франківськ – +20...+22,

Тернопіль – +20...+22,

Чернівці – +19...+21,

Хмельницький – +19...+21,

Луцьк – +20...+22,

Рівне – +20...+22,

Житомир – +20...+22,

Вінниця – +20...+22,

Одеса – +18...+20,

Миколаїв – +20...+22,

Херсон – +19...+21,

Сімферополь – +19...+21,

Кропивницький – +20...+22,

Черкаси – +20...+22,

Чернігів – +19...+21,

Суми – +19...+21,

Полтава – +20...+22,

Дніпро – +20...+22,

Запоріжжя – +20...+22,

Донецьк – +20...+22,

Луганськ – +18...+20,

Харків – +19...+21.



Прогноз погоди на 18 травня / Укргідрометцентр