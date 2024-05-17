Чи чекати ще заморозків у травні, яку погоду прогнозують синоптики, і яка буде найвища температура, передає 24 Канал.
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Заморозки ще будуть, чи вже ні
Кілька ночей поспіль в Україні знову спостерігалися заморозки. Втім, на цю мінуси вже не прогнозували.
Так, в Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 17 травня 4 – 9 тепла, вдень 16 – 21. Тільки у східних областях прохолодніше, зокрема, 13 – 18 градусів.
Вночі суботи та неділі 6 – 11 тепла. Вдень в Україні вже пригріє до 17 – 23 градусів.
Зауважимо, що, за орієнтовним прогнозом на картах, вночі 20 та 21 травня стовпчики термометрів вже сягнуть до +13 градусів. А вдень в Україні пригріє до 25 градусів тепла.
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Орієнтовний прогноз погоди на 21 травня / Скриншот з Укргідрометцентру
Тож щонайменше найближчі кілька діб заморозки в Україні вже не очікуються.
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В яких областях прогнозують дощі
- У п'ятницю, 17 травня, без опадів, тільки вдень на Закарпатті, Прикарпатті. Чернігівщині, Сумщині та в східних областях невеликі дощі.
- У суботу, 18 травня, у Карпатському регіоні, вдень і в північних, східних та Одеській областях, вдень неділі, 19 травня, на більшій частині території України подекуди невеликі короткочасні дощі та грози.
- Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.