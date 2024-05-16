Власне, 19 та 20 травня з великою ймовірністю будуть опади у західних, центральних, північних та подекуди в південних і східних регіонах. Також синоптики прогнозують мінливу хмарність по Україні.
Дивіться також Ймовірно, вже останні: в Україні прогнозують заморозки до -5 градусів
Прогноз на неділю, 19 травня
Цього дня дощі будуть в таких регіонах:
- Київська область;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Водночас опадів не прогнозують в таких регіонах:
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Кіровоградська область;
- Сумська область;
- Луганська область;
- Донецька область;
- Харківська область;
- Кримський півострів.
Якою буде погода 19 травня Україні / Карта Українського гідрометеорологічного центру
Прогноз на понеділок, 20 травня
З початку тижня дощів слід остерігатися в таких регіонах:
- Київська область;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Кіровоградська область;
- Сумська область;
- Одеська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
А от не переживати через опади можуть жителі таких регіонів:
- Миколаївська область;
- Полтавська область;
- Дніпропетровська область;
- Луганська область;
- Донецька область;
- Херсонська область;
- Запорізька область;
- Харківська область;
- Кримський півострів.
Точний прогноз погоди на 20 травня 2024 року / Карта Українського гідрометеорологічного центру
Дивіться також Заморозки відступлять: синоптик назвав дату потепління
Як і 19 квітня, 20 квітня температура буде становити близько 20 градусів за Цельсієм. Однак вітер переміниться з північно-східного на південно-східний. Він буде дещо сильніший – від 7 до 12 метрів на секунду.
Загалом обидва дні вночі буде холодніше на 10 градусів, аніж вдень. Тобто температура на позначках термометрів опуститися до плюс 10 градусів за Цельсієм.