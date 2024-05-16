Власне, 19 та 20 травня з великою ймовірністю будуть опади у західних, центральних, північних та подекуди в південних і східних регіонах. Також синоптики прогнозують мінливу хмарність по Україні.

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Прогноз на неділю, 19 травня

Цього дня дощі будуть в таких регіонах:

  • Київська область;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Херсонська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Водночас опадів не прогнозують в таких регіонах:

  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Кіровоградська область;
  • Сумська область;
  • Луганська область;
  • Донецька область;
  • Харківська область;
  • Кримський півострів.

Якою буде погода 19 травня Україні
Якою буде погода 19 травня Україні / Карта Українського гідрометеорологічного центру

Прогноз на понеділок, 20 травня

З початку тижня дощів слід остерігатися в таких регіонах:

  • Київська область;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Кіровоградська область;
  • Сумська область;
  • Одеська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

А от не переживати через опади можуть жителі таких регіонів:

  • Миколаївська область;
  • Полтавська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Луганська область;
  • Донецька область;
  • Херсонська область;
  • Запорізька область;
  • Харківська область;
  • Кримський півострів.

Точний прогноз погоди на 20 травня 2024 року
Точний прогноз погоди на 20 травня 2024 року / Карта Українського гідрометеорологічного центру

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Як і 19 квітня, 20 квітня температура буде становити близько 20 градусів за Цельсієм. Однак вітер переміниться з північно-східного на південно-східний. Він буде дещо сильніший – від 7 до 12 метрів на секунду.

Загалом обидва дні вночі буде холодніше на 10 градусів, аніж вдень. Тобто температура на позначках термометрів опуститися до плюс 10 градусів за Цельсієм.