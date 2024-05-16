Власне, 19 та 20 травня з великою ймовірністю будуть опади у західних, центральних, північних та подекуди в південних і східних регіонах. Також синоптики прогнозують мінливу хмарність по Україні.

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Прогноз на неділю, 19 травня

Цього дня дощі будуть в таких регіонах:

Київська область;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Водночас опадів не прогнозують в таких регіонах:

Миколаївська область;

Одеська область;

Кіровоградська область;

Сумська область;

Луганська область;

Донецька область;

Харківська область;

Кримський півострів.



Якою буде погода 19 травня Україні / Карта Українського гідрометеорологічного центру

Зверніть увагу! Температура в середньому буде на рівні 20 градусів тепла за Цельсієм. Вітер – північно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду.

Прогноз на понеділок, 20 травня

З початку тижня дощів слід остерігатися в таких регіонах:

Київська область;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Кіровоградська область;

Сумська область;

Одеська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

А от не переживати через опади можуть жителі таких регіонів:

Миколаївська область;

Полтавська область;

Дніпропетровська область;

Луганська область;

Донецька область;

Херсонська область;

Запорізька область;

Харківська область;

Кримський півострів.



Точний прогноз погоди на 20 травня 2024 року / Карта Українського гідрометеорологічного центру

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Як і 19 квітня, 20 квітня температура буде становити близько 20 градусів за Цельсієм. Однак вітер переміниться з північно-східного на південно-східний. Він буде дещо сильніший – від 7 до 12 метрів на секунду.

Загалом обидва дні вночі буде холодніше на 10 градусів, аніж вдень. Тобто температура на позначках термометрів опуститися до плюс 10 градусів за Цельсієм.