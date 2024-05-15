Втім, мінуси на довго вже не затримаються. Так, Ігор Кібальчич спрогнозував, коли нарешті потепліє.
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Коли чекати потепління у травні
Синоптик писав, що цього тижня внаслідок стійкої атмосферної циркуляції з півночі, на територію України продовжить надходити холодне повітря з арктичних регіонів Європи. Окрім того, розвиток висотного циклону над Лівобережжям сприятиме ущільненню хмарного покриву та випаданню дощів різної інтенсивності.
Кібальчич прогнозував, що заморозки вночі найбільш ймовірні у північних і західних областях. Також зазначав, що середня добова температура упродовж тижня виявиться нижчою за норму на 5 – 10 градусів.
Поступове підвищення температурного фону та стабілізація погодних умов очікується лише з 17 травня,
– зазначив експерт.
Так, за прогнозом синоптика, вночі п'ятниці вже 3 – 8 градусів тепла. Вдень в Україні до 16 – 21 градуса.
У суботу, 18 травня, вночі 5 – 10 градусів тепла, а вдень до +21. Тільки на Заході дещо прохолодніше, зокрема, подекуди 12 – 17 градусів.
У неділю, 19 травня, вночі вже до +12 градусів. Вдень до 18 – 23 градусів.
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Чи чекати у травні сильної спеки
- Наприкінці квітня в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух зазначила, що відповідно до розрахунків чисельних моделей прогнозу погоди, такі великі аномалії температури, як на початку квітня, малоймовірні.
- Водночас експертка додала, у міру того, як ми наближатимемося до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить +25 градусів, особливо на Півдні.
- До речі, максимальна температура повітря у квітні сягала +25 і навіть, в окремих районах, +29 градусів тепла. Вона була на 10 – 15 градусів вищою за кліматичну норму.
- "Зазвичай така температура характерна для літніх місяців. Зумовлена вона була потужним виносом субтропічного повітря, який приніс до нас не лише літнє тепло, а й пил із Сахари", – зауважила Віра Балабух.