Собственно, 19 и 20 мая с большой вероятностью будут осадки в западных, центральных, северных и местами в южных и восточных регионах. Также синоптики прогнозируют переменную облачность по Украине.
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Прогноз на воскресенье, 19 мая
В этот день дожди будут в таких регионах:
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В то же время осадков не прогнозируют в таких регионах:
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Кировоградская область;
- Сумская область;
- Луганская область;
- Донецкая область;
- Харьковская область;
- Крымский полуостров.
Какой будет погода 19 мая в Украине / Карта Украинского гидрометеорологического центра
Прогноз на понедельник, 20 мая
С начала недели дождей следует остерегаться в таких регионах:
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Кировоградская область;
- Сумская область;
- Одесская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
А вот не переживать из-за осадков могут жители таких регионов:
- Николаевская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Луганская область;
- Донецкая область;
- Херсонская область;
- Запорожская область;
- Харьковская область;
- Крымский полуостров.
Точный прогноз погоды на 20 мая 2024 года / Карта Украинского гидрометеорологического центра
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Как и 19 апреля, 20 апреля температура будет составлять около 20 градусов по Цельсию. Однако ветер сменится с северо-восточного на юго-восточный. Он будет несколько сильнее – от 7 до 12 метров в секунду.
В общем оба дня ночью будет холоднее на 10 градусов, чем днем. То есть температура на отметках термометров опуститься до плюс 10 градусов по Цельсию.