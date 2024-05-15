Вероятно, это уже последние заморозки, ведь в Украину приближается потепление. Постепенное повышение температурного фона и стабилизация погодных условий ожидается с 17 мая.
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Заморозки в Украине
Синоптики ожидают, что 16 мая в Украину снова возвращаются заморозки. Ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5 градусов. Сообщается о І уровне опасности, желтый.
Где прогнозируют заморозки 16 мая 2024 года / карта Укргидрометцентра
Погода на 16 мая
Метеорологи пишут, что 16 мая небо над Украиной преимущественно будет переменно облачным. Кратковременные дожди ожидаются только в юго-восточной части, на остальной же территории – без осадков. Ветер северо-восточный, местами восточный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
Прогнозируется, что температура ночью не будет превышать +4...+9 градусов. В большинстве западных, северных и Винницкой областях ожидается снижение температуры до +1...+6 градусов. Днем воздух прогреется до уровня +13...+18 градусов, а на Закарпатье термометр покажет до +20.
В то же время синоптики пишут, что 15 – 17 мая в большинстве западных, центральных, восточных, Киевской, Одесской, 16-17 мая и в Николаевской, Сумской и Черниговской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Когда придет тепло
- Синоптик Игорь Кобальчич прогнозирует, что уже с пятницы в Украину начнет возвращаться весеннее тепло. Ночью 17 мая ожидается уже 3 – 8 градусов тепла, а днем температура в Украине будет подниматься до 16 – 21 градуса.
- В субботу, 18 мая, ночью 5 – 10 градусов тепла, а днем до +21. Только на Западе несколько прохладнее, в частности, местами 12 – 17 градусов. В воскресенье, 19 мая, ночью уже до +12 градусов. Днем до 18 – 23 градусов.
- Ранее в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух отмечала, что такие температурные аномалии, как были в начале апреля, в мае не повторятся. Однако по мере приближения к лету температура будет повышаться и скорее всего снова превысит отметку в +25 градусов.