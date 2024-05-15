Вероятно, это уже последние заморозки, ведь в Украину приближается потепление. Постепенное повышение температурного фона и стабилизация погодных условий ожидается с 17 мая.

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Заморозки в Украине

Синоптики ожидают, что 16 мая в Украину снова возвращаются заморозки. Ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5 градусов. Сообщается о І уровне опасности, желтый.

Где прогнозируют заморозки 16 мая 2024 года / карта Укргидрометцентра

Погода на 16 мая

Метеорологи пишут, что 16 мая небо над Украиной преимущественно будет переменно облачным. Кратковременные дожди ожидаются только в юго-восточной части, на остальной же территории – без осадков. Ветер северо-восточный, местами восточный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Прогнозируется, что температура ночью не будет превышать +4...+9 градусов. В большинстве западных, северных и Винницкой областях ожидается снижение температуры до +1...+6 градусов. Днем воздух прогреется до уровня +13...+18 градусов, а на Закарпатье термометр покажет до +20.

В то же время синоптики пишут, что 15 – 17 мая в большинстве западных, центральных, восточных, Киевской, Одесской, 16-17 мая и в Николаевской, Сумской и Черниговской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Когда придет тепло