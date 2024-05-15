Также не обойдется и без осадков – однако лишь в части областей и кратковременные. Однако точно стоит быть готовым к неприятностям и захватить с собой зонтик.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют 15 мая по Украине переменную облачность. В то же время ожидаются небольшие кратковременные дожди в юго-восточной части. На остальной территории обойдется без осадков.
Ветер будет веять с северо-восточного направления, местами – с восточного. Его скорость будет умеренной, будет достигать всего 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью не будет превышать +4...+9 градусов, однако в большинстве западных, северных и Винницкой областях будет прохладнее. Ожидается, что отметки там ночью достигнут +1...+6 градусов. На поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов. Днем прогнозируется +13...+18 градусов, на Закарпатье термометр покажет до +20.
Пожарная опасность в Украине / карта Укргидрометцентра
Погода на Киевщине
Как и на остальной территории, в Киевской области 16 мая прогнозируется переменная облачность, однако без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью будет достигать +1...+6 градусов. На поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов. Днем на Киевщине +13...+18 градусов. В самом же Киеве ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +15...+17,
- Ужгород – +17...+19,
- Львов – +16...+18,
- Ивано-Франковск – +15...+17,
- Тернополь – +15...+17,
- Черновцы – +15...+17,
- Хмельницкий – +15...+17,
- Луцк – +15...+17,
- Ровно – +15...+17,
- Житомир – +15...+17,,
- Винница – +15...+17,,
- Одесса – +17...+19,
- Николаев – +15...+17,
- Херсон – +16...+18,
- Симферополь – +15...+17,
- Кропивницкий – +15...+17,
- Черкассы – +15...+17,
- Чернигов – +14...+16,
- Сумы – +14...+16,
- Полтава – +15...+17,
- Днепр – +15...+17,
- Запорожье – +16...+18,
- Донецк – +15...+17,
- Луганск – +14...+16,
- Харьков – +15...+17.
Погода в Украине 16 мая / Карта Укргидрометцентра