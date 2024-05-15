Також не обійдеться й без опадів – проте лише у частині областей і короткочасні. Однак точно варто бути готовим до неприємностей та захопити з собою парасольку.
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Погода в Україні
Синоптики прогнозують 15 травня по Україні мінливу хмарність. Водночас очікуються невеликі короткочасні дощі у південно-східній частині. На решті територій обійдеться без опадів.
Вітер віятиме з північно-східного напрямку, місцями – зі східного. Його швидкість буде помірною, сягатиме всього 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі не перевищуватиме +4...+9 градусів, однак у більшості західних, північних та Вінницькій областях буде прохолодніше. Очікується, що позначки там вночі сягнуть +1...+6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0...-5 градусів. Вдень прогнозується +13...+18 градусів, на Закарпатті термометр покаже до +20.
Пожежна небезпека в Україні / карта Укргідрометцентру
Погода на Київщині
Як і на решті територій, у Київській області 16 травня прогнозується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура по області вночі сягатиме +1...+6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів. Вдень на Київщині +13...+18 градусів. У самому ж Києві вночі +4...+6 градусів, вдень +15...+17.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +15...+17,
- Ужгород – +17...+19,
- Львів – +16...+18,
- Івано-Франківськ – +15...+17,
- Тернопіль – +15...+17,
- Чернівці – +15...+17,
- Хмельницький – +15...+17,
- Луцьк – +15...+17,
- Рівне – +15...+17,
- Житомир – +15...+17,,
- Вінниця – +15...+17,,
- Одеса – +17...+19,
- Миколаїв – +15...+17,
- Херсон – +16...+18,
- Сімферополь – +15...+17,
- Кропивницький – +15...+17,
- Черкаси – +15...+17,
- Чернігів – +14...+16,
- Суми – +14...+16,
- Полтава – +15...+17,
- Дніпро – +15...+17,
- Запоріжжя – +16...+18,
- Донецьк – +15...+17,
- Луганськ – +14...+16,
- Харків – +15...+17.
Погода в Україні 16 травня / Карта Укргідрометцентру