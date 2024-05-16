Яка буде погода далі, чи чекати сильної спеки, до кінця травня, з посиланням на синоптиків передає 24 Канал.

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Спека у травні буде, чи ні

У ніч 16 травня в частині областей України синоптики ще прогнозували заморозки. Втім, уже на 17 число – тільки плюсову температуру.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, у п'ятницю вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 16 – 21. Тільки на Сході прохолодніше. Зокрема, 13 – 18 градусів.

На вихідних вночі вже до +11. Вдень пригріє до 17 – 23 градусів.

Зауважимо, що за прогнозом на картах, вже у вівторок, 21 травня, стовпчики термометрів подекуди можуть сягнути +25 градусів. Зокрема, на Закарпатті. До +24 – частково на Півдні та Сході України.

Тож щонайменше до 21 травня сильна спека поки не очікується.

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Орієнтовний прогноз погоди на 21 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповідала, що такі великі аномалії температури у травні малоймовірні. Втім, чим ближче до літа, тим температура буде вищою. Так, у частині областей перевищить 25 градусів, особливо на Півдні.

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