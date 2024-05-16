Какая будет погода дальше, ждать ли сильной жары, до конца мая, со ссылкой на синоптиков передает 24 Канал.

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Жара в мае будет, или нет

В ночь 16 мая в части областей Украины синоптики еще прогнозировали заморозки. Впрочем, уже на 17 число – только плюсовую температуру.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 16 – 21. Только на Востоке прохладнее. В частности, 13 – 18 градусов.

На выходных ночью уже до +11. Днем пригреет до 17 – 23 градусов.

Заметим, что по прогнозу на картах, уже во вторник, 21 мая, столбики термометров местами могут достичь +25 градусов. В частности, на Закарпатье. До +24 – частично на Юге и Востоке Украины.

Поэтому как минимум до 21 мая сильная жара пока не ожидается.

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Ориентировочный прогноз погоды на 21 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что ранее в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказывала, что такие большие аномалии температуры в мае маловероятны. Впрочем, чем ближе к лету, тем температура будет выше. Так, в части областей превысит 25 градусов, особенно на Юге.

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