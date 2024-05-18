О прогнозах на лето рассказала Вера Балабух – кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
Смотрите также Где будут дожди и грозы, а в каких областях на выходных пригреет до +25 градусов
Прогноз погоды на лето
Метеоролог отметила, если говорить об июне, согласно тем прогнозам, которые сейчас уже есть, их дают основные мировые климатические центры, ожидается, что первый месяц лета в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше нормы.
При этом наиболее аномальной температура может быть на Западе Украины, а также на Юго-Востоке,
– отметила Балабух.
Эксперт добавила, что в июне очень вероятен дефицит осадков на всей территории Украины. На вопрос, какой месяц лета будет самый жаркий, заметила, что согласно имеющимся сейчас расчетам, которые делаются для каждого месяца и для сезона в целом, и учитывая прогнозируемые аномалии, в июле температура может быть выше на два градуса климатической нормы.
А если в целом у нас июль на большинстве территории Украины является самым жарким месяцем. Именно в течение этого периода наблюдаются самые высокие температуры. И если мы ожидаем, что средняя за месяц температура воздуха может быть на два градуса выше нормы, то можно предположить, что и в этом году июль, возможно, где-то первая половина августа могут иметь самые высокие температуры воздуха,
– отметила метеоролог.
Вера Балабух подытожила, что в целом лето ожидается теплое, но не жаркое, без значительных аномально высоких температур воздуха.
Какая будет погода в ближайшие трое суток
- По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу на Закарпатье, Прикарпатье, днем и в большинстве районов Левобережья пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью 7 – 12, днем 18 – 23. В Карпатах ночью 3 – 8, днем 12 – 17.
- 19 – 20 мая ночью в Украине преимущественно без осадков, днем на Западе, в воскресенье также на Левобережье, в понедельник и на Севере местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 8 – 13, днем 20 – 25 градусов тепла.