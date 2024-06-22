У мережі очевидці оприлюднюють відповідні кадри. Ба більше, на деяких з них видно, як потужна буря буквально ламає дерева.
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У Львові вирує негода
Орієнтовно о 14:39 мер міський голова повідомив про потужну грозу у Львові. Андрій Садовий звернувся до мешканців та закликав їх бути обережними, нагадавши триматись осторонь дерев у таку негоду.
Місто охопив сильний дощ: дивіться відео
Місцеві повідомляють, що у Рясне-1 через сильний вітер вже падають дерева.
На околицях міста вітер вириває дерева: дивіться відео
У місті вже почався ураганний вітер, дощ, подекуди гримить грім.
Негода у Львові: дивіться відео
Дерева обривають кабалі електромереж, подекуди вони падають на дорогу, внаслідок чого перекривають рух.
Сильна гроза у Львові: дивіться відео