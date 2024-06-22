В мережі очевидці обнародують відповідні кадри. Більше того, на деяких із них видно, як потужна буря буквально ломає дерева.

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Во Львове бушует непогода

Орієнтовно в 14:39 мер міської голови повідомив про потужну загрозу у Львові. Андрій Садовий звернувся до жителів і призвал їх бути осторожними, напомнив триматися на стороні дерев в такому непогоді.

Місто охопив сильний дощ: дивіться відео

Местные повідомляють, що в Рясне-1 із-за сильного вітру вже падають дерева.

В околицях міста вітер вирує дерева: подивіться відео о

В городе уже начался ураганный ветер, дождь, кое-где гремит гром.

Непогода во Львове: дивіться відео

В то же время на Лычаковской улице сформировалась настоящая "река".

В городе настоящий потоп: смотрите видео

Деревья обрывают кабели электросетей, иногда они падают на дорогу, в результате чего перекрывают движение.

Город затапливает сильный ливень: смотрите видео

Сильная гроза во Львове: смотрите видео

Редакция 24 Канала призывает по возможности не покидать дом. Если вы все же оказались на улице, следует быть осторожными и держаться как можно дальше от деревьев и ЛЭП. Из-за плохой видимости внимательнее стоит быть и водителям на дорогах.

Сильный ливень охватил город: смотрите видео

В то же время во Львовском городском совете сообщили, что из-за грозы и урагана во Львове не курсируют трамваи №6 и №7. Остальные электротранспорта ездят без изменений.

Дождь перерос в сильный ливень: смотрите видео

На улице Скорика спало дерево и повредило линию электропередач. В то же время на улице Табачников деревья упали на автомобили, иногда замыкание линий электропередач из-за сильного ветра.

Деревья падают прямо на автомобили: смотрите фото