Ухудшение погодных условий ожидается в западных областях. Поэтому синоптики там объявили І уровень опасности.

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На западе ожидаются грозы, шквалы и град

Непогода накроет западные области во второй половине дня. Синоптики предупреждают о грозах, шквалы и граде.

"22 июня во второй половине дня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 метров в секунду, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", – говорится в прогнозе синоптиков.

Синоптики предупреждают западные области о непогоде / Скриншот с Укргидрометцентра

В то же время на остальной территории в субботу, 22 июня, будет сохраняться жаркая и солнечная погода. Местами температура воздуха прогреется до более +30 градусов.

Синоптики прогнозируют жаркую погоду 22 июня / Скриншот с Укргидрометцентра