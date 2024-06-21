Погіршення погодних умов очікується у західних областях. Через це синоптики там оголосили І рівень небезпечності.

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На заході очікують грози, шквали та град

Негода накриє західні області у другій половині дня. Синоптики попереджають про грози, шквали та град.

"22 червня у другій половині дня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 17-22 метрів за секунду, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у прогнозі синоптиків.

Синоптики попереджають західні області про негоду / Скриншот з Укргідрометцентру

Водночас на решті території у суботу, 22 червня, зберігатиметься спекотна та сонячна погода. Місцями температура повітря прогріється до понад +30 градусів.

Синоптики прогнозують спекотну погоду 22 червня / Скриншот з Укргідрометцентру