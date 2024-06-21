Коли чекати зниження температури й у яких областях воно буде найбільш відчутним, передає 24 Канал.

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Похолодання в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що в п'ятницю, 21 червня, буде без опадів. Тільки вночі на крайньому Сході подекуди короткочасний дощ і гроза. Вночі 11 – 16 градусів, вдень +22 – +27, на Закарпатті +30.

У суботу в Україні буде переважно без опадів. Однак, вдень на Заході знову дощі та грози, а в окремих районах і град, шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +12 – +19, вдень +25 – +30, а на Заході навіть +28 – +33.

У неділю в Україні, крім Півдня та Сходу, місцями знову короткочасні дощі та грози. Вночі +16 – +21. Вдень +28 – +33, на Заході та Півночі +25 – +30.

Вітер буде переважно північно-західний та західний, 5 – 10 метрів на секунду. Тільки вдень 21 червня у східних областях подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, спека протримається недовго. Так, уже 24 червня в більшості західних областей температура повітря вдень може знизитися аж до +21 – +23 градусів. Тобто, якщо порівнювати з 22 червня, де на Заході до +33, температура може знизитися аж на 10 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 24 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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